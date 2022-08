SIENA – La Contrada del Leocorno con Giovanni Atzeni detto Tittia su Violenta da Clodia, ha vinto il Palio dedicato alla Madonna dell’Assunta. Per Tittia si tratta del quarto Palio consecutivo vinto. Trentatré quelli disputati in carriera con nove vittorie totali.

La contrada di Pantaneto torna a vincere dal 2007 con una Carriera in cui Tittia e Violenta da Clodia hanno condotto in testa per tutti e tre i giri di piazza del Campo.

Per Violenta da Clodia, baio femmina di nove anni, è il primo Palio vinto alla quarta partecipazione.