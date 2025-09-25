Tempo lettura: < 1 minuto

SANTA MARIA A MONTE – Incidente politico a luci rosse a Santa Maria a Monte, nel Comprensorio del Cuoio pisano, dove il sito della Sindaca Manuela Del Grande è diventato ‘vietato ai minori di 18 anni’.

Un risvolto involontario causato dal fatto che il sito della lista di centrodestra “Santa Maria a Monte Sempre”, che ha portato alla vittoria la prima cittadina alle comunali del 2023, è scaduto a marzo. Come spesso succede in questi casi è stato acquistato da anonimi e, oggi, se ci si clicca non si trovano i programmi elettorali e i comunicati, ma opportunità di incontri per adulti corredate da immagini abbastanza inequivocabili.

Una “scoperta” fatta dalle consigliere di opposizione Elisa Eugeni e Patrizia Faraoni (Sinistra Plurale), che cercavano informazioni sul programma della sindaca e si sono trovate davanti tutt’altro scenario. Invece di fare facile satira, le due hanno scelto la via istituzionale, inviando il 17 settembre una Pec riservata alla prima cittadina per segnalarle l’inconveniente. Dopo la risposta della sindaca via mail, le esponenti del centrosinistra hanno deciso di rendere pubblica la vicenda.

A quel punto la sindaca Del Grande ha chiarito che il dominio, registrato il 22 marzo 2023, non è stato rinnovato due anni dopo ed è quindi tornato disponibile sul mercato.