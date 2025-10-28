Tempo lettura: < 1 minuto

LIVORNO – Il Vernacoliere riparte da una mostra dedicata – al Museo della Città di Livorno, che si terrà dal 22 novembre al 15 gennaio 2026 – e da una campagna di abbonamenti.

Ad annunciarlo il direttore Mario Cardinali attraverso i canali social del periodico. Il Vernacoliere ha così lanciato un appello ai suoi lettori per garantire la continuità della pubblicazione con una nuova campagna abbonamenti per superare le difficoltà economiche e continuare a offrire contenuti liberi.

Come abbonarsi

È possibile sottoscrivere un abbonamento annuale che comprende 11 numeri della rivista. I costi variano a seconda della zona di spedizione:

  • Italia: €40
  • Europa: €70
  • Americhe, Africa e Asia: €75
  • Oceania: €80

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite diverse modalità di pagamento:

  • Bonifico bancario a Mario Cardinali Editore srl, Castagneto Banca 1910, Agenzia di Livorno, IBAN IT40F 08461 13900 000010129625
  • Versamento sul c.c. postale n. 14113575 intestato al Vernacoliere, Scali del Corso 5 – 57123 Livorno
  • Direttamente online su shop.vernacoliere.com

Per ulteriori informazioni o per effettuare donazioni, è possibile contattare l’indirizzo email info@vernacoliere.com.

