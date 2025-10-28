Tempo lettura: < 1 minuto

FIRENZE – «Ho controllato i prezzi del cibo molto attentamente e sì, sono aumentati, ma molto meno rispetto a due anni fa».

Lo ha affermato la presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, durante una visita al mercato di Sant’Ambrogio a Firenze, dove si trova in vista del consiglio direttivo dell’istituto che si terrà in città.

Lagarde ha sottolineato che «ora i prezzi sono ancora in aumento e sono più alti dell’inflazione media, che si attesta intorno al 2%». La presidente ha aggiunto che «dobbiamo assicurarci che continuino a scendere, perché il cibo è importante».

Nel corso dell’incontro con la stampa, Lagarde ha raccontato i suoi acquisti abituali: «Verdure e formaggio, questi sono i miei acquisti tipici al mercato. Qui c’è un sacco di bella frutta e verdura, e formaggio». La presidente ha infine confidato un retroscena familiare: «Ho una richiesta speciale da mio marito, vuole che gli compri un panettone, ma forse è troppo presto per poterlo acquistare».

La visita al mercato di Sant’Ambrogio si inserisce nel contesto degli incontri preparatori al consiglio direttivo della Bce che si svolgerà a Firenze, evento di rilievo per la Banca centrale europea e per la città toscana.

