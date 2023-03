SIENA – L’Accademia Musicale Chigiana alza ancora il sipario del Teatro dei Rinnovati che, evento della Micat in Vertice N. 100, venerdì 17 marzo presenta il concerto di Sol Gabetta violoncello e Bertrand Chamayou pianoforte.

Una settimana ricca di eventi all’Accademia Chigiana che, giovedì 16 marzo nel salone dei concerti di Palazzo Chigi Saracini, appuntamento di ‘Tradire. Le radici nella musica’, accoglie ‘Il sole a mezzanotte’, con Torbjörn Dokuzović nickelarpa e Pär Näsbom violino. «Non voglio mai sentirmi arrivata, perché non si arriva mai», il motto della violoncellista Sol Gabetta che, già allieva dei corsi di alto perfezionamento dell’Accademia ed oggi famosa nel mondo, torna alla Chigiana con il partner artistico Bertrand Chamayou per un programma che mette insieme Mendelssohn e Brahms, più un piccolo intermezzo di musica contemporanea.

Carismatica, cosmopolita, esuberante, la violoncellista argentina ha raggiunto importanti traguardi artistici in recital, come solista a fianco delle migliori orchestre e come musicista da camera, centro focale del suo lavoro. Chiamata dai migliori direttori e orchestre, ha confermato grande talento, un’energia capace di affascinare il pubblico. È stata Artiste étoile al Festival Lucerne dove ha suonato con Wiener Philharmoniker, alla Mahler Chamber Orchestra e alla London Philharmonic Orchestra. È stata premiata con un Herbert von Karajan Prize al Festival di Pasqua di Salisburgo. Sol Gabetta continua a costruire la sua discografia con Sony: eccezionale la sua registrazione dal vivo dei Concerti per violoncello di Elgar e Martinů insieme ai Berliner Philharmoniker.

Perfetto il feeling musicale con Bertrand Chamayou. Fra i pianisti più apprezzati della scena musicale contemporanea, nelle sue esibizioni caratterizzate da un vasto repertorio, dimostra dominio, grande immaginazione e approccio artistico.

Inizio concerti alle 21. Ai Rinnovati, guida all’ascolto ore 20,30. Il concerto ‘Tradire’ sarà preceduto, alle 20.30, dalla degustazione di un vino delle Cantine Mansalto.

