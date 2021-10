VOLTERRA – Il progetto ‘Ilumina-Arnioni in piazza’, realizzato dalla designer internazionale Luisa Bocchietto per il Comune di Volterra (Pisa), è stato pubblicato su ADI Design Index 2021, la selezione annuale del miglior design italiano a valere per l’anno 2020.

I prodotti, processi e servizi pubblicati su ADI Design Index sono pre canditati al Premio Compasso d’Oro. Si tratta di un risultato importante perché certifica la qualità di un progetto di design applicato alla valorizzazione del territorio. Da tempo, infatti, Bocchietto, architetto e designer di fama internazionale, lavora ai temi del design strategico applicato ai beni culturali e ambientali: questo riconoscimento rafforza la visione innovativa in questa direzione.

Per la città di Volterra la selezione rappresenta un ulteriore conferma del percorso intrapreso nel supportare l’eccellenza della lavorazione dell’alabastro e la comunità dell’alabastro, che sono stati parte attiva coinvolta in questo progetto. Volterra, dunque, si conferma città d’arte, di cultura, di turismo di qualità e, adesso, anche città di design che affronta con rinnovata fiducia le sfide della riapertura e della ripartenza.

Il progetto “Ilumina-Arnioni in piazza”, realizzato nell’anno 2020, è stato parte del programma di Candidatura di Volterra a Capitale italiana della cultura 2022 e ora nominata Città Toscana della Cultura per il 2022. Il progetto, che ha posto al centro la luce sia nell’opera urbana Arnioni in piazza, sia nella realizzazione del prodotto ‘I Lumina’ e si è sviluppato nei mesi del lockdown come segnale di speranza, ha coinvolto gli artigiani locali, i cittadini, i giovani, oltre 150 associazioni e le istituzioni rappresentate da 55 sindaci della Toscana.

L’installazione temporanea “Arnioni in piazza”, creata per la Piazza dei Priori e inaugurata l’8 dicembre 2020, da giugno 2021 è diventata opera permanente della città di Volterra in piazza Martiri della Libertà e piazzetta dei Fornelli.