SIENA – Tredici è il numero su cui puntano i Teatri di Siena: quello di ‘Vi abbiamo riservato un posto speciale’, il nuovo cartellone 2021 – ‘22, dal 19 novembre al 10 aprile sul palcoscenico dei Rinnovati.

Sindaco De Mossi: «Stagione che va oltre la rinascita»

«Questa stagione – ha detto il sindaco Luigi De Mossi – va oltre la rinascita: è una nostra grande sfida. Vogliamo di nuovo elevare il binomio cultura – salute e convincere il pubblico in sicurezza a tornare nei nostri teatri». Si inizia con un debutto nel debutto. Il 19 novembre, replica 20 e 21 novembre, va in scena ‘Certi di esistere’, la prima produzione dei Teatri di Siena.

Direttore artistico Benvenuti: «Quando spendiamo una parola, manteniamo l’impegno»

«Quando spendiamo una parola, manteniamo l’impegno – ha continuato il direttore artistico Alessandro Benvenuti –. Il nostro primo passo, superata l’emergenza della pandemia e con l’inizio della ripresa, è stato quello di fare chiarezza e di dare certezza. La nuova compagnia Teatri di Siena e la prima produzione ‘Certi di esistere ‘, nata da un progetto che ha privilegiato trasparenza e professionalità, sono fiori all’occhiello che questa città può spendere in un vasto scenario».

Assessore Pugliese: «Cartellone è motivo di soddisfazione»

«Il cartellone – ha aggiunto l’assessore alla cultura Sara Pugliese – è motivo di soddisfazione e conferma il ruolo protagonista che il Comune riconosce alla cultura».

Altre le referenze che rendono ancora più importante ‘Vi abbiamo riservato un posto speciale’, in un periodo in cui i Teatri di Siena segnano i tempi in un vasto panorama culturale ancora colpito dall’incertezza. La partnership con la Fondazione Teatro della Toscana, fra le più consolidate realtà nazionali, accompagna il debutto di ‘Certi di esistere’. «Dopo i provini nella precedente primavera – ha spiegato Benvenuti -, è nato un cast tutto senese che porterà in scena uno spettacolo meta-teatrale».

«Il programma di livello – ha aggiunto il sindaco De Mossi – alterna prosa e danza; con ‘Certi di esistere’ porta sul nostro palcoscenico titoli importanti, attori cult del teatro italiano, come Silvio Orlando, Monica, Guerritore, Giuseppe Cederna ed altri. Chiude con una pièce del nostro direttore artistico ‘Benvenuti in casa Gori’, esclusiva per i Rinnovati». Le proposte, inoltre, soddisfano anche le aspettative di coloro che non hanno potuto assistere alla grande performance ‘Machine de Cirque’, in programma al 18 al 20 febbraio, allo spettacolo ‘Purgatorio. La notte lava la mente’, ai Rinnovati dal 18 a 20 marzo. «È evidente che – ha concluso Benvenuti – se certi importanti spettacoli raggiungono i Rinnovati, questo è possibile grazie alle mie credenziali e al consenso che possiamo spendere nel vasto scenario. Con il grande vantaggio di poter contare sulla professionalità e la disponibilità dello staff dell’Ufficio Teatri: dopo aver lavorato per regalare a Siena una ricca stagione estiva, abbiamo subito orientato il nostro impegno a ‘Vi abbiamo riservato un posto speciale’».

E, in attesa di tornare anche al Teatro dei Rozzi, scenario per adesso della nuova produzione, il cartellone crescerà con Siena Città Aperta’. «Questo Festival – ha concluso l’assessore Pugliese – presenta una nuova edizione, darà spazio anche alle compagnie del territorio, con spettacoli creati per la città».

Programma stagione teatrale 2021-2022

PROSA

CERTI DI ESISTERE 19/20/21 novembre 2021

scritto e diretto da Alessandro Benvenuti

aiuto regista Chiara Grazzini

con Giovanni Guidelli, Olimpia Marmoross, Francesco Fontani, Margherita Fusi, UgoGiulio Lurini, Alessandro Salvadori

Produzione Comune di Siena e Fonfazione Teatro della Toscana – Teatro Nazionale

FURORE 26/27/28 novembre 2021

di John Steinbeck

adattamento Emanuele Trevi

ideazione e voce MASSIMO POPOLIZIO

musiche dal vivo Giovanni Lo Cascio

LA VITA DAVANTI A SE’ 3/4/5 dicembre 2022

riduzione e regia di Silvio Orlando

Assistente alla regia Maria Laura Rondanini

con Silvio Orlando

e con Simone Campa chitarra battente, percussioni Gianni Denitto

clarinetto Maurizio Pala fisarmonica Kaw Sissoko kora

Direzione musicale Simone Campa

Produzione Cardellino s.r.l.

TARTUFO 17/18/19 dicembre 2021

Giuseppe Cederna Vanessa Gravina Roberto Valerio

di Molière

traduzione Cesare Garboli

adattamento e regia Roberto Valerio

con (o.a.) Massimo Grigò, Irene Pagano, Elisabetta Piccolomini,

Roberta Rosignoli, Luca Tanganelli

scene Giorgio Gori – costumi Lucia Mariani

luci Emiliano Pona – suono Alessandro Saviozzi

Produzione Associazione Teatrale Pistoiese Centro di Produzione Teatrale con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana

ARSENICO E VECCHI MERLETTI 7/8/9 gennaio 2022

Di Joseph Kesselring traduzione di Masolino D’Amico Con Anna Maria Guarnieri, Rosalina Neri Regia Geppy Gleijeses e con Maria Alberta Navello, Leandro Amato, Totò Onnis, Luigi Tabita, Tarcisio Branca, Bruno Crucitti, Francesco Guzzo, Daniele Biagini, Lorenzo Venturini

Produzione Gitiesse Artisti Riuniti diretta da Geppy Gleijeses

L’ANIMA BUONA DI SEZUAN 21/22/23 gennaio 2022

di Bertold Brecht

regia Monica Guerritore

con Monica Guerritore e con Matteo Cirillo, Alessandro Di Somma, Enzo Gambino, Nicolò Giacalone, Francesco Godina, Diego Migeni e Lucilla Mininno

Produzione Best Live – Fondazione Teatro della Toscana

MACHINE DE CIRQUE 18/19/20 febbraio 2022

A Machine de Cirque production Director,

co-writer and original idea: Vincent Dubé

Co-writers, co-directors: Yohann Trépanier, Raphaël Dubé, Maxim Laurin, Ugo Dario, Frédéric Lebrasseur Music: Frédéric Lebrasseur Circus Artists: Guillaume Larouche , Thibault Macé, Philippe Dupuis, Samuel Hollis , Laurent Racicot

Musician: Olivier Forest Artistic

advisors : Patrick Ouellet, Harold Rhéaume. Martin Genest Scenography

advisors: Josée Bergeron-Proulx and Julie Lévesque, Amélie Trépanier

Costume Designer : Sébastien Dionne

Lighting Designer : Bruno Matte

Sound Design : René Talbot

Mechanical Engineer : David St-Onge

Technical Direction: Patrice Guertin

LA CLASSE 25/26/27 febbraio 2022

di Vincenzo Manna

regia Giuseppe Marini con Claudio Casadio, Andrea Paolotti, Carmine Fabbricatore Edoardo Frullini, Valentina Carli, Andrea Monno, Cecilia D’Amico, Giulia Paoletti

Produzione Società per attori, Accademia Perduta Romagna Teatri-Centro di produzione teatrale, Goldenart production

PURGATORIO. LA NOTTE LAVA LA MENTE 18/19/20 marzo 2022

di Mario Luzi

drammaturgia Sandro Lombardi e Federico Tiezzi

regia Federico Tiezzi

con Alessandro Averone, Dario Battaglia, Alessandro Burzotta, Giampiero Cicciò, Francesca Ciocchetti, Martino D’Amico, Salvatore Drago, Giovanni Franzoni, Francesca Gabucci, Leda Kreider, Sandro Lombardi, David Meden, Annibale Pavone, Luca Tanganelli, Debora Zuin

Produzione Teatro di NapolI Teatro Nazionale, Fondazione Campania dei Festival Campania Teatro Festival, Associazione Teatrale Pistoiese, Compagnia Lombardi-Tiezzi, Fondazione Teatro Metastasio

POUR UN OUI OU POUR UN NON 25/26/27 marzo 2022

di Nathalie Sarraute

regia Pier Luigi Pizzi

con UMBERTO ORSINI e FRANCO BRANCIAROLI

Produzione Compagnia Orsini e Teatro de Gli Incamminati

in collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano

BENVENUTI IN CASA GORI 8/9/10 aprile 2022

scritto da Alessandro Benvenuti e Ugo Chiti

con Alessandro Benvenuti

Produzione Arca Azzurra Produzioni

DANZA

RIFARE BACH La naturale bellezza del creato 30/31 marzo 2022

Compagnia Zappalà danza

Coreografie e regia Roberto Zappalà

LE NUITS BARBARES 11 dicembre 2021

coreografia Hervé Koubi

assistente alla coreografia Fayçal Hamlat

musiche Wolfgang Amadeus Mozart, Gabriel Fauré, Richard Wagner,

musica tradizionale algerina

Orari spettacoli Gli spettacoli andranno in scena il venerdì e il sabato alle ore 21 e in replica la domenica alle 17. Per informazioni è possibile consultare il sito www.teatridisiena.it o il numero telefonico 0577/292224.

Biglietti Biglietti singoli sia per spettacoli di danza che per spettacoli di prosa: Platea 25 Euro (Intero), 23 Euro (Ridotto), Palchi centrali 21 Euro (Intero), 19 Euro (Ridotto), Palchi laterali 15 Euro (Intero), 13 Euro (Ridotto).

Riduzioni per: Over 65, Soci UniCoop Firenze, Soci Cral Enti Locali, Università degli Studi di Siena, Banca Monte dei Paschi, abbonati alla stagione Accademia Musicale Chigiana.

Carnet ex abbonati stagione Prosa Rinnovati 2019/2020: carnet da n.9 spettacoli a scelta + 1 replica gratuita dello spettacolo Machine De Cirque di recupero + 1 spettacolo di danza a scelta- Platea 220 Euro (Intero) 200 Euro (Ridotto), Palchi centrali 180 Euro (Intero), 160 Euro (Ridotto), Palchi laterali 110 Euro (Intero) 90 Euro (Ridotto).

Carnet ex abbonati stagione prosa Rozzi 2019/2020: carnet da n. 8 spettacoli a scelta + 2 spettacoli gratuiti di recupero a scelta e 1 replica gratuita di recupero dello spettacolo Machine de cirque + 1 spettacolo di danza a scelta – Platea 195 Euro (Intero), 177 Euro (Ridotto), Palchi centrali 159 Euro (Intero), 141 Euro (Ridotto), Palchi laterali 96 Euro (Interi), 78 Euro (Ridotti).

Carnet ex abbonati stagione danza Rinnovati 2019/2020: carnet da n. 1 replica a scelta dello spettacolo Machine de cirque + 1 spettacolo di danza a scelta + 1 spettacolo di danza di recupero gratuito – Platea 40 Euro (Intero), 36 Euro (Ridotto), Palchi centrali 32 Euro (Intero), 28 Euro (Ridotto), Palchi laterali 20 Euro (Intero), 16 Euro (Ridotto).

Carnet stagione Rinnovati 2021/2022: carnet da n. 9 spettacoli di prosa a scelta + 1 replica a scelta dello spettacolo Machine de cirque + 1 spettacolo di danza a scelta – Platea 245 Euro (Intero) 223 Euro (Ridotto), Palchi centrali 201 Euro (Intero), 179 Euro (Ridotto), Palchi laterali 135 Euro (Intero) 113 Euro (Ridotto).