FIRENZE – Imballaggi completamente compostabili realizzati con popcorn racchiusi in fibre di mais. A produrli Pop, impresa in attività da pochi mesi, che ha vinto la gara fiorentina dell’edizione 2021 del premio Cambiamenti, concorso che Cna organizza ogni anno per scoprire, promuovere, formare e finanziare le migliori imprese nate negli ultimi tre anni.

La startup passerà alla finale regionale, lasciapassare per quella nazionale del 19 novembre (che mette in palio fino a 20.000 euro in denaro o come primo investimento in una campagna di crowdfunding), insieme alle classificate dal secondo al quarto posto: Id Lab (sneakers sostenibili Made in Italy, unisex, cruelty free, realizzate con materiali derivanti dagli scarti dell’industria alimentare), Fakebusters (sito che, grazie all’unione di un’intelligenza artificiale, un algoritmo e una banca dati, è in grado di fornire una percentuale di affidabilità alle notizie scovando le fake), Zerow (piattaforma collaborativa per trasformare scarti di pelli, legno tessuti e metalli in prodotti).