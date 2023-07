FIRENZE – Giunge alla sua nona edizione IMOC Festival, la rassegna estiva di concerti di musica da camera, con la direzione artistica di Simone Paiano e del team di giovani del Master in Performing Arts Management dell’Accademia Teatro alla Scala.

Nato nel 2015 a Chianciano Terme, nel senese, organizzato dal Centro Studi Musica & Arte, quest’anno approda per la prima volta a Firenze con sette appuntamenti, in programma fino all’11 agosto, in tre preziosi luoghi della città: il Cortile di Michelozzo a Palazzo Medici Riccardi, il Salone Brunelleschi all’Istituto degli Innocenti e la Chiesa anglicana di Saint Mark.

Ad inaugurare il festival mercoledì 12 luglio, alle ore 21, nel Cortile di Michelozzo a Palazzo Medici Riccardi (ingresso da Via Ginori 2), sarà il duo composto da Davide Bandieri, primo clarinetto dell’Orchestra di Losanna, e Alessandro Mercando al pianoforte che eseguirà un variegato programma di brani composti tra la fine dell’800 e il 900, con musiche di Saint-Saëns, Poulenc, Esa-Pekka Salonen, Chopin e Brahms.

Programma

Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Sonate pour clarinette et piano op.167 (1921)

Francis Poulenc (1899-1963)

Sonate pour clarinette et piano (1963)

Esa-Pekka Salonen (1958)

Nachtlieder (1978)

Fryderyk Chopin (1810-1849)

Notturno op. 55 n.1 in Fa minore (1842-1844)

Johannes Brahms (1833-1897)

Sonata per clarinetto e pianoforte op.120 n.1 in Fa minore (1894)

PREZZO BIGLIETTI

Intero 20 euro/Ridotto 10 euro più prevendita

www.ticketone.it/artist/imoc-festival

www.imoc.it