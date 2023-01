FIRENZE – Approvata dalla giunta regionale una misura che mette a disposizione 130 milioni di euro per sostenere investimenti produttivi delle Pmi toscane. Le risorse rientrano nella nuova programmazione regionale Fesr 2021-2027 e saranno disponibili a partire dalla prossima estate.

Si tratterà di strumenti finanziari sotto forma di garanzia che serviranno per riavviare la sezione speciale regionale del Fondo di garanzia per le Pmi, destinata al sostegno di investimenti e capitale circolante delle micro, piccole e medie imprese, sia per riassicurare tutte le operazioni. Ma anche come garanzia diretta per start up innovative, imprenditoria femminile, giovanile e destinatari di ammortizzatori sociali e cooperative di comunità.