MONTECRISTO – Iscrizioni on line al via alle ore 9 di sabato 28 gennaio per il 2023 per le visite guidata all’isola di Montecristo (Livorno).

Il calendario degli appuntamenti sarà on line, sul sito: https://www.parcoarcipelago.info/montecristo/. Sono previste 23 date a partire dal 18 marzo. La prenotazione, spiega il Parco dell’Arcipelago Toscano in una nota, è nominativa e comporta il pagamento immediato con carta di credito sul sito di prenotazione. La visita, organizzata dall’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano in accordo e con il supporto operativo del Reparto Carabinieri Biodiversità di Follonica, prevede la partenza da Piombino Marittima e lo scalo a Porto Azzurro. In due casi, il 20 maggio e il 16 giugno, le partenze sono programmate con partenza ed arrivo a Porto S. Stefano, con scalo all’Isola del Giglio.

Anche per il 2023, per agevolare le prenotazioni dedicate ai residenti nelle isole dell’Arcipelago Toscano si potranno prenotare online i 100 posti riservati al costo di 60 euro a persona. I residenti potranno esercitare la prelazione prenotando entro il 6 marzo 2023. Ogni data del calendario consente la visita a 75 persone. Il costo dell’escursione è di euro 130 euro a persona comprensivo di trasporto marittimo a/r e del servizio guida. Età minima dei partecipanti 12 anni.