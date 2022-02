GROSSETO – Un avviso pubblico per l’individuazione di un operatore economico cui affidare il servizio di gestione delle visite guidate contingentate, e di traghettamento, sull’Isola di Montecristo nel 2022.

A lanciarlo il Parco nazionale Arcipelago toscano. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire entro l’11 febbraio, esclusivamente in modalità telematica attraverso il Sistema telematico acquisti regionale della Toscana (Start).

L’avviso pubblico, spiega una nota, ha come obiettivo esclusivo quello di ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici disponibili ad essere invitati a presentare specifica offerta. Con tale avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta bensì di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. Oggetto dell’avviso pubblico il trasporto andata e ritorno, l’accesso e l’accompagnamento guidato all’isola di Montecristo per 1.725 persone, nel periodo compreso tra il 19 marzo e metà novembre. Per l’esecuzione di questo servizio l’operatore economico dovrà garantire un totale di 23 collegamenti marittimi con l’Isola per 75 persone ciascuno, reclutando guide ambientali escursionistiche abilitate. L’importo complessivo a base d’asta è fissato in 120mila euro e in 1.800 euro per oneri sicurezza esclusi dal ribasso.