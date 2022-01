FIRENZE – Arriveranno da Roma i fondi per adeguare a Firenze quattro incroci semaforizzati alle esigenze di sicurezza di ipovedenti e non vedenti.

L’amministrazione comunale è risultata prima in graduatoria in un bando del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili per l’assegnazione di finanziamenti finalizzati a questo tipo di interventi, aggiudicandosi 98.600 euro a fronte di un investimento complessivo pari a 170mila euro. I quattro incorci semaforici interessati sono via Baracca-via Leoncavallo; viale Redi-piazza Puccini-Ponte Ferrari; via Masaccio-via degli Artisti; viale Fratelli Rosselli-via Berio.

I nuovi semafori

L’intervento prevede l’installazione di nuovi dispositivi con pulsanti touch e l’inserimento di percorsi tattili sui marciapiedi e percorsi pedonali in corrispondenza dell’area di attesa dell’attraversamento. Si tratta, spiega l’assessore alla mobilità di Palazzo Vecchio Stefano Giorgetti, di “incroci caratterizzati da elevati flussi pedonali, dove si sono verificati incidenti stradali e che si trovano su percorsi di collegamento con stazioni ferroviarie e fermate dei bus e della tramvia”.