FIRENZE – Sospesa la premiazione in presenza, programmata per domani alla basilica di San Miniato a Firenze, per Capannucce in città, manifestazione natalizia dedicata ai bambini e che, per l’edizione 2021, ha visto oltre 2000 iscritti.

I partecipanti riceveranno un diploma e una natività come ringraziamento per aver realizzato il presepe. Nei prossimi giorni sarà organizzata una cerimonia più ristretta. Ma come avvenuto nel Natale 2020, i premi saranno inviati ai partecipanti per via postale: il Comitato Capannucce in città presieduto da padre Bernardo Gianni con segretario il fondatore Mario Razzanelli, a causa del perdurare della pandemia, visti i dati dei contagi e la necessità di dare una mano concreta per prevenire i rischi, ha deciso di non realizzare la premiazione in presenza. “E’ un sacrificio che a malincuore facciamo, rinunciando per il secondo anno a una grande festa che coinvolge tanti fiorentini attorno a Gesù Bambino – dicono i rappresentanti del comitato Capannucce in città -, ma ci sembra doveroso nei confronti di tutti seguire il consiglio delle autorità sanitarie e evitare festeggiamenti che possono diventare occasioni a rischio”.

