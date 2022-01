FIRENZE – Gli anziani e i disabili ospiti delle Rsa e delle Rsd della Toscana sono «nuovamente confinati nelle strutture senza possibilità o quasi di incontrare i propri familiari».

A dirlo Alessandro Martini, presidente dell’associazione ‘In nome dei diritti onlus’, realtà che tutela i diritti delle persone non autosufficienti e con handicap invalidanti dell’area metropolitana fiorentina. «In questo anno trascorso tra i due isolamenti, niente è stato fatto per migliorare il trasporto verso i centri diurni – aggiunge Martini in una nota – né per aumentare il personale di queste strutture che anzi è calato nel numero ed è sempre meno qualificato. Come non è stato fatto niente per ampliare gli spazi necessari per svolgere le attività e permettere di muoversi in modo adeguato visto le ore che gli ospiti trascorrono nella struttura».

Per Martini «isolare quindi, rimane la più semplice delle scelte da prendere, isolarli per proteggerli dal virus anche se tutti gli ospiti e gli operatori hanno ormai la terza dose». Il presidente dell’associazione ricorda che con l’ordinanza della Regione Toscana «fino al 31 marzo 2022 sono sospesi i rientri in famiglia e le uscite programmate degli ospiti delle strutture residenziali e le visite nelle rsa sono rese molto complicate da regole irrazionali. È davvero incredibile – conclude – come si riesca a creare protocolli su protocolli per sigillare ermeticamente queste strutture e non si riesca invece con altrettanta forza a fare rispettare l’obbligo di mascherina nei centri cittadini affollatissimi in questi giorni o sui mezzi di trasporto».