Aeroporti, nuove tratte Brindisi-Forlì e Brindisi-Firenze per la compagnia 100% Made in Italy

Ego Airways, la nuova compagnia aerea 100% Made in Italy, creata da una cordata di imprenditori italiani con alle spalle un’esperienza pluriennale nel settore aeronautico, lancia le nuove tratte Brindisi-Forlì e Brindisi-Firenze.

“Le vendite – spiega un comunicato – sono state aperte in questi giorni e il calendario abbraccerà il periodo compreso tra il 4 giugno e il 26 settembre, con tre voli alla settimana per entrambi i collegamenti, in programma il martedì, il giovedì e la domenica. L’attivazione dei nuovi operativi è particolarmente significativa – sottolinea la nota – anche perché segna il raddoppio degli scali in una regione come la Puglia, meta di primo piano del panorama turistico nazionale e internazionale, e un ulteriore rafforzamento della partnership con Aeroporti di Puglia”.

E come per le tratte già lanciate, al fine di garantire ai clienti il massimo della flessibilità, fino al 31 maggio, sarà possibile modificare gratuitamente la prenotazione.