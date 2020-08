Appuntamento al 2021. L’Eroica 2020 non si farà, non ci sono livelli adeguati di sicurezza sanitaria

L’Eroica cede al Coronavirus. La classica gara ciclistica di Gaiole in Chianti, rinomata in tutto il mondo, nel 2020 non si svolgerà. Ad annunciarlo l’amministrazione comunale.

Appuntamento al 2021 «La decisione è stata presa responsabilmente valutando la volontà della popolazione e le condizioni sanitarie nazionali e internazionali che non consentono di garantire un livello di tutela adeguato per i cittadini e per i partecipanti – si legge in una nota – . Il Comune ha valutato questa scelta con grande attenzione tenendo conto di tutti i fattori di cui l’Eroica è portatrice e ha messo al primo posto la difesa e i bisogni della comunità. Allo scopo è stato aperto un confronto con la Prefetta di Siena. Il Comune ringrazia la società organizzatrice l’Eroica che, prendendo atto e condividendo le preoccupazioni e vista la reiterazione dello stato di emergenza nazionale al 15 ottobre 2020, ha deciso nella sua autonomia di annullare l’evento rinviandolo al 2021».