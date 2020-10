Arte urbana. Pisa capitale della street art con i live painting di Zed1 e giovani writer all’Internet festival

La street art torna a colorare Pisa in occasione dell’Internet festival (8-11 ottobre): a 31 anni dal murale Tuttomondo realizzato da Keith Haring sulla parete esterna della chiesa di Sant’Antonio Abate, i maestri dei graffiti di oggi si danno appuntamento per due performance di live painting.

Zed1 La prima è di Zed1, artista che ha trasformato gli edifici di mezzo mondo in favole contemporanee: a Pisa darà vita a un’opera di grandi dimensioni alle Logge dei Banchi da giovedì 8 a domenica 11 ottobre. Considerato uno dei maestri del Pop surrealism, Marco Burresi, in arte Zed1, porterà la decima edizione dell’Internet festival nel suo universo fantastico, abitato da figure antropomorfe.

#coloraIF Alle Manifatture digitali di Pisa, invece, si terrà #coloraIF, una jam session di writer ispirata alle dieci candeline dell’Internet festival. Cinque gli artisti selezionati chiamati a realizzare live dieci pannelli di grandi dimensioni, interpretando il dittico 1/0, on/off. All’opera dall’8 all’11 ottobre ci saranno Fine, Miles, Muz, Noeyes e Massimo Sospetto, ovvero alcuni degli artisti italiani emergenti più interessanti, con attitudini e linguaggi espressivi differenti ma accomunati dal dipingere in strada e dalla ricerca in studio per spazi espositivi indoor e interventi artistici nello spazio pubblico.