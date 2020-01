Cambio in maggioranza. Magi e Masignani passano da Gruppo Misto a FdI in Consiglio comunale

I consiglieri comunali a Siena, Barbara Magi e Anna Masignani, sono passati dal Gruppo Misto a quello di Fratelli d’Italia, entrambi in maggioranza. Il passaggio, annunciato nei giorni scorsi, è stato ratificato nella seduta odierna del consiglio comunale.

Magi e Masignani vanno così ad aggiungersi a Alessandra Bagnoli, Maurizio Forzoni e Bernardo Maggiorelli per rappresentare il partito di Giorgia Meloni in Consiglio Comunale. Anche Maggiorelli, nell’aprile del 2019, passò dal gruppo consiliare di Forza Italia a quello di Fratelli d’Italia che oggi, con cinque consiglieri, diventa dunque il secondo gruppo più rappresentativo in consiglio comunale dietro a quello della Lega con sei consiglieri.