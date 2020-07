Campionato italiano della bugia. Gag e risate con l’ospite d’onore Gene Gnocchi

E’ Gene Gnocchi l’ospite d’onore della 44/a edizione del Campionato italiano della bugia in programma l’1 e 2 agosto a Le Piastre (Pistoia). Gnocchi, spiega una nota, già presidente onorario dell’Accademia della bugia, sostituisce il comico Maurizio Lastrico che non potrà partecipare alla manifestazione e ricevere la laura di bugiardo ad honorem.

Omaggio alla memoria di Corsini «Gene ha onorato da par suo il ruolo di presidente onorario – spiega il magnifico rettore dell’Accademia della bugia, Emanuele Begliomini -. Per questo ci piace ospitarlo ancora una volta e vogliamo ringraziarlo per la scelta di venire da noi a divertire i nostri spettatori e per aver voluto così rendere omaggio alla memoria di Giancarlo Corsini, nostro fondatore e suo collega presidente, che ci ha lasciati da poche settimane». A Corsini sarà dedicata una statua in bronzo