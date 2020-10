Car Drawing. Uno studio innovativo per Diego Floridi, il disegnatore d’auto con Volterra nel cuore

di Marco Buselli

Ha fatto di una passione, unita a competenze artistiche non comuni, un vero e proprio lavoro. E’ un giovane volterrano, Diego Floridi, che sabato scorso ha inaugurato a Volterra l’innovativo studio “Car Drawing”. L’attività in pieno storico si trova nella centrale Via Ricciarelli.

Tra tecnologia e legame con la città natale Richiestissimo in Italia, ma soprattutto all’estero, Diego ha saputo coniugare, grazie alla tecnologia che annulla le distanze, la voglia di rimanere a Volterra con la necessità di rispondere ad una clientela sempre più vasta ed esigente, disseminata in ogni angolo del mondo. Le illustrazioni di Floridi, che sabato ha ricevuto anche la visita di molte persone, compreso il sindaco, erano state protagoniste anche in città, con una bella esposizione qualche anno fa in Palazzo Minucci – Solaini, sede della Pinacoteca e del Museo Civico, facendo da contraltare ai segni e alle testimonianze delle origini del motore a scoppio, gelosamente custodite nella Sala Barsanti.

La Pistola di Volta Forse ancora molti non sanno che proprio a Volterra, grazie a Padre Barsanti e ai suoi esperimenti nell’allora Collegio degli Scolopi, nacque quella che fu chiamata “la scintilla della modernità”, ossia la Pistola di Volta, embrione del motore a scoppio. Un binomio quindi, quello fra Volterra e i motori, che oggi si rinnova, con le preziose illustrazioni di Diego Floridi, frutto di un “genius loci” mai sopito, che fanno il giro del mondo e servono ad immortalare, a mano libera, ogni genere di auto da sogno, lasciando spazio alla fantasia e alla personalizzazione dei modelli.