Condannati per tortura. La solidarietà di Salvini agli agenti della Penitenziaria, oggi visita a Ranza

Il leader della Lega Matteo Salvini oggi pomeriggio sarà in visita privata al carcere di Ranza a San Gimignano (Siena) per incontrare gli agenti penitenziari.

Una visita due settimane dopo la sentenza di condanna in primo grado per tortura in concorso per 10 agenti dello stesso istituto penitenziario finiti a processo per il pestaggio di un detenuto nell’ottobre 2018.

Salvini torna al carcere di Ranza dopo una prima visita nel settembre del 2019 per portare la sua solidarietà agli agenti all’indomani della diffusione della notizia del loro rinvio a giudizio. «Tra guardie e ladri io sto sempre dalla parte delle guardie, se qualcuno sbaglia paga ma non mi sembra questo il caso» disse il leader della Lega al termine dell’incontro con gli agenti.