Coronavirus. Appello dell’Asl alle famiglie, «Attenzione anche alle feste dei bimbi»

Un appello alle famiglie a non abbassare il livello di attenzione anche durante i momenti di svago e socialità perché un’intera classe di circa 20 bambini e i relativi genitori che si ritrovano per festeggiare un compleanno senza adottare le dovute precauzioni può generare focolai. A lanciarlo è l’Asl Toscana centro. «Anche nei momenti di socializzazione extrascolastici valgono le stesse misure di prevenzione da adottare sia nei luoghi chiusi che all’aperto – spiega in una nota Federico Gelli, direttore coordinamento maxiemergenze dell’Asl -, ovvero mantenere il distanziamento sociale, indossare i dispositivi di protezione individuale, igienizzare spesso le mani».

Renzo Berti, direttore del Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria spiega che «nei casi di positività rilevati durante una festa di compleanno il Dipartimento di prevenzione adotta le medesime procedure applicate anche in altri contesti per contenere la diffusione del contagio. I partecipanti alla festa, che si configurano come contatti stretti del caso, dovranno osservare la quarantena per il periodo di 14 giorni e monitorare la propria salute per procedere all’accertamento diagnostico con tampone in caso di comparsa di sintomi».