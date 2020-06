Coronavirus. Dal Comune spazi all’aperto per il saluto di fine anno scolastico

Saluto di fine anno scolastico, il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini mette a disposizione spazi all’aperto della città per dare modo a insegnanti e classi terminali dei corsi scolastici di poter organizzare un incontro dal vivo. Si va da Villa Bottini all’Orto Botanico, il Giardino degli Osservanti, il Parco fluviale e le Mura urbane. Le richieste dovranno essere inviate entro venerdì 5 giugno ore 13.

Il sindaco Tambellini: «Grazie per passione, impegno e determinazione» «Ringrazio i dirigenti scolastici, i docenti, i genitori che in questi mesi si sono adoperati con grande impegno, passione e determinazione a mantenere le relazioni e a proseguire le attività didattiche attraverso i vari mezzi tecnologici a disposizione – afferma il sindaco Tambellini -. La loro tenacia, la capacità di affrontare le difficoltà, le competenze che hanno mostrato e rafforzato in queste settimane hanno permesso alle comunità scolastiche di proseguire nelle relazioni e di assicurare una prosecuzione dei percorsi di apprendimento. La possibilità di ritrovarsi in un incontro che concluda questo percorso lo rende ancora più significativo e permette di esprimere un saluto per chi dal prossimo anno si troverà in una scuola diversa con nuovi compagni e insegnanti».

Rispetto delle norme di distanziamento garantite Gli incontri negli spazi messi a disposizione, spiega una nota, saranno autogestiti sulla base di accordi tra docenti e genitori. L’amministrazione ricorda che non si configurano come attività didattiche, non coinvolgono in alcun modo gli istituti scolastici e saranno possibili solo sulla base di una scelta del tutto libera e assolutamente volontaria dei partecipanti (genitori, docenti e alunni). I genitori saranno tenuti ad accompagnare i bambini, le ragazze e ragazzi, e a garantire il rispetto delle norme di distanziamento spaziale e di uso delle mascherine di protezione individuali per sé e per i propri figli.