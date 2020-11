Coronavirus. Duomo di Siena chiuso alle visite, porte aperte per le liturgie

In ottemperanza alle disposizioni contenute nel Dpcm del 3 novembre 2020, il Complesso Museale del Duomo di Siena rimarrà chiuso alle visite dal 5 novembre al 3 dicembre 2020.

Porte aperte alla preghiera La Cattedrale rimarrà aperta, dal lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle ore 16:30 e la domenica dalle ore 7:30 alle ore 19:00 esclusivamente per le liturgie e per la preghiera personale, con ingresso dalla Porta del Perdono. Gli accessi seguiranno i protocolli di sicurezza rispettando la distanza interpersonale di almeno un metro, secondo quanto previsto dal Dpcm 3 novembre art. 1 punto 9 sub p, l’obbligo di sanificazione delle mani e l’utilizzo permanente della mascherina.