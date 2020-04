Coronavirus. In giro per il centro storico senza motivo, fermati e sanzionati dalla Gdf

Fermati da una pattuglia della Guardia di Finanza mentre erano in giro nel centro storico di Siena, noncuranti delle misure di contenimento previste per fronteggiare il Coronavirus.

Attività motoria non consentita Alla richiesta dei militari circa il motivo dello spostamento le persone controllate, non sapendo fornire giustificazioni in merito, hanno ammesso che avevano necessità di fare attività motoria. Ma nel luogo in cui sono state fermate «sono ben oltre le adiacenze del proprio domicilio – spiega una nota delle Fiamme Gialle -. Infatti sino al 3 maggio, ovvero prima dell’avvio della cosiddetta “fase 2, l’attività motoria all’aperto è consentita solo se svolta individualmente e in prossimità della propria abitazione». I due sono stati sanzionati con una multa da 400 euro.