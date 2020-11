Coronavirus. ‘Modello-Lucca’ per il rilancio dell’Italia, il sindaco Tambellini scrive al presidente Anci Decaro

«A Lucca è nato un tavolo di unità comunale: i comuni e il Governo prendano esempio dalla nostra città per costruire il rilancio del Paese». Così il sindaco di Lucca, Alessandro Tambellini, in una lettera al presidente di Anci e sindaco di Bari, Antonio Decaro, invitandolo a farsi portavoce del modello-Lucca anche nei confronti del Governo.

Obiettivo comune sconfiggere il virus «A Lucca maggioranza e opposizione – scrive Tambellini in una nota del Comune di Lucca – discutono, si confrontano e poi fanno sintesi, per lavorare insieme verso l’obiettivo comune: sconfiggere il virus e costruire un effettivo rilancio della nostra economia, in alcuni settori messa duramente alla prova dall’emergenza Covid-19». Per il sindaco è «un modo di fare e di procedere che ci ha consentito di raggiungere un primo significativo risultato, ieri, in occasione del consiglio comunale: i consiglieri di maggioranza e di opposizione hanno approvato un documento politico unitario di grande rilievo, che contiene la strada da intraprendere insieme per sbloccare ulteriori aiuti comunali e dare vita a una nuova manovra economica per far ripartire la nostra città».