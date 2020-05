Coronavirus. Nasce la sala virtuale, film da guardare sul divano di casa. I biglietti si comprano online

Con il nome ‘Più Compagnia’, nasce a Firenze una sala cinematografica virtuale, con prezzi dei biglietti e orari degli spettacoli prefissati, per permettere agli spettatori di scegliere il film da guardare stando seduti sul divano di casa. Il progetto, è stato presentato in videoconferenza da cinema La Compagnia di Firenze come unico in Italia nel suo genere, ed è promosso da Fondazione Sistema Toscana e Regione Toscana. Alla sala virtuale si potrà accedere direttamente dal sito www.cinemalacompagnia.it dove l’utente troverà le offerte dettagliate con didascalie, spiegazioni, orari, prezzi: a differenza delle altre proposte in streaming ‘Più Compagnia’ proporrà degli orari ben definiti per dare allo spettatore l’impressione di andare fisicamente al cinema. La bigliettazione si apre da oggi con modalità di pagamento online.

Attivo anche dopo l’emergenza Il progetto, si precisa, intende affiancare e non sostituire la sala tradizionale, resterà dunque attivo anche quando sarà terminata la fase dell’emergenza sanitaria e si potrà tornare al cinema. «Io credo che questa iniziativa sia molto importante – ha commentato la vicepresidente della Regione Toscana, Monica Barni – da una parte perché non si rescinde un legame con il pubblico che è fondamentale, dall’altra perché, in questo momento di chiusura, abbiamo potuto sperimentare delle soluzioni che il digitale ci offre e mi sembra che in questo caso siamo arrivata ad una soluzione matura, che non sarà semplicemente legata al momento di chiusura ma che proseguirà».