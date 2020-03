Coronavirus. Organizza punto spaccio in casa, arrestato

Ai tempi del Coronavirus anche gli spacciatori devono riorganizzarsi. E così un 52enne di Arezzo aveva allestito un punto spaccio all’interno della propria abitazione ma è stato scoperto dalla Polizia.

Uno strano viavai Durante il servizi di controllo gli agenti si erano insospettiti dopo aver notato uno strano via vai in un’abitazione del quartiere San Marco. All’interno della casa i poliziotti hanno rinvenuto due involucri di cocaina, per un peso totale di circa 12 grammi, e un bilancino di precisione insieme a materiale utile al confezionamento delle dosi.