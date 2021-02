Coronavirus. “Territori sicuri”, da martedì screening di massa a Monteroni d’Arbia

«Da martedì lo screening di massa Territori Sicuri sarà a Monteroni d’Arbia». A dirlo questo pomeriggio Antonio d’Urso, Dg dell’Ausl Toscana Sud Est, giunto nella cittadina senese in occasione delle operazioni di screening su studenti e personale docente e ausiliario disposte a seguito del focolaio di coronavirus individuato nei giorni scorsi in una scuola media del territorio.

Lo screening di massa della Regione Toscana che nei giorni scorsi ha fatto tappa a Chiusi e Sarteano sempre nel senese, inizierà martedì 23 febbraio nella cittadina della Val d’Arbia.

Sindaco Berni: «Ad ora 41 positivi e 350 in quarantena»

«Sono attualmente 41 i positivi e circa 350 le quarantene attivate dopo l’accertamento di alcuni casi con presenza di variante brasiliana» ha spiegato il sindaco di Monteroni d’Arbia Gabriele Berni che ha anche disposto la chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado e fermato le attività sportive.

La situazione nelle scuole senesi

Sempre nel senese numerosi i casi positivi riscontrati nelle scuole, solo oggi sono state sospese le attività didattica in presenza in una scuola media di Castelnuovo Berardenga, classi intere in quarantena in una elementare e in una materna a Siena e in una elementare a Monteriggioni.