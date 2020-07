Coronavirus. Un libro racconto la pandemia in Toscana e le sfide del futuro

Il racconto dei mesi della pandemia a Firenze e in Toscana, firmato dai giornalisti di Repubblica. E venticinque idee per cambiare la nostra regione nei prossimi mesi, proposte avanzate da scrittori, scienziate, artisti, direttori di musei, saggiste, docenti universitari. E’ ‘Covid – Il futuro in Toscana dopo il contagio’ che sabato 25 luglio sarà allegato in omaggio all’edizione toscana di Repubblica.

Verso le nuove sfide Centosessanta pagine che, come spiega nell’introduzione il direttore di Repubblica Maurizio Molinari, servono «per guardare in avanti, alle sfide ci aspettano». Il libro, realizzato grazie all’aiuto di Regione Toscana, Fondazione Cr Firenze, Unicoop Firenze e Publiacqua, ripercorre la bufera che si è abbattuta sulla sanità, le storie di chi è stato colpito dal coronavirus o di chi lo ha combattuto in prima linea, la grande crisi dell’economia, le ferite nelle città toscane e lo shock per il mondo della cultura. E raccoglie anche 25 interventi, per guardare avanti, di Pippo Russo, Renzo Guerrini, Fulvio Conti, Roberta Lanfredini, Eleonora Pinzuti, Sandra Bonsanti, Sabina Nuti, Francesco Bianconi, Simone Lenzi, Miguel Poiares Maduro, Elisa Biagini, Ruth Rubio Marin, Alfredo Jacopozzi, Ludovico Arte, Carlo Sorrentino, Arti Ahluwalia, Angelo Riccaboni, Andrew Geddes, Antonella Mansi, Dalida Angelini, Eike Schmidt, Federico Tiezzi, Alexander Pereira, Arturo Galansino e Sergio Risaliti.