Dialoghi di cultura. Uffizi, riprendono gli incontri settimanali anche in diretta facebook

A distanza di sei mesi dalla forzata sospensione a causa del Covid, il prossimo 23 settembre riprenderà il ciclo di incontri ‘Dialoghi di cultura’: per la prima volta, le conferenze verranno trasmesse anche in diretta streaming sul canale Facebook delle Gallerie degli Uffizi. A parte questa novità, la formula dei ‘Dialoghi’ si manterrà inalterata offrendo, ogni mercoledì alle 17 nell’Auditorium Vasari, una nuova serie di quattordici appuntamenti curati da Fabrizio Paolucci, responsabile dell’Arte classica e coordinatore delle iniziative scientifiche delle Gallerie degli Uffizi. I ‘Dialoghi’, precisa una nota, affrontano aspetti dell’arte e della cultura da punti di vista nuovi ed inediti, articolandosi in quattro diverse sezioni: ‘Dietro le quinte’, ‘Capolavori dai depositi’, ‘Capolavori su carta’ e ‘Laboratorio Universale’.

In streaming Studiosi di fama e specialisti parleranno di vari temi, dal ruolo della donna romana in età imperiale, ai rapporti fra la corte Tudor e Firenze, dalle giostre cavalleresche del XV secolo, fino alla funzione dell’arte nell’educazione dei bambini. «La vocazione del nostro museo come produttore di ricerca, di educazione e di incontro – commenta il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt – trova una delle manifestazioni più compiute in questo ciclo di conferenze, che ormai da tre anni si è imposto come un appuntamento culturale tra i più seguiti ed apprezzati a Firenze. Ora, novità, abbiamo attivato la possibilità di seguire in streaming e rivedere tutte le conferenze attraverso il nostro canale Facebook. Vogliamo così soddisfare un pubblico molto più ampio e globale, permettendo a tutti di partecipare agli incontri anche ‘in diretta’, nonostante la riduzione dei posti a sedere dovuti alle misure anticovid».