Emergenza freddo. I tassisti di Firenze raccolgono indumenti e coperte per i bisognosi

Ci sono anche le auto bianche del Socota Radiotaxi Firenze 4242 e del Cotafi Radiotaxi Firenze 4390 tra quelle delle nove città italiane che a partire da sabato 16 gennaio aderiranno all’iniziativa “Emergenza Freddo 2021. Viaggio nel tempo della solidarietà”, promossa dall’associazione ‘Tutti taxi per amore’, in collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio.

L’iniziativa Dal 16 al 23 gennaio i tassisti di: Firenze, Roma, Milano, Bergamo, Mestre, Padova, Bologna, Bari e Lecce faranno una raccolta solidale di coperte, maglioni, giacconi, sacchi a pelo, scarpe da uomo, puliti e in ottimo stato, e anche di alimenti non deperibili, da donare ad associazioni sul territorio che si occupano dell’aiuto ai senza fissa dimora.

«Un dovere aiutare chi è in difficoltà» «In quanto cooperative di natura mutualistica, Socota e Cotafi hanno ritenuto da sempre come loro preciso dovere quello di aiutare le persone in difficoltà e prestare particolare attenzione alle situazioni di disagio sociale – spiegano i promotori dell’iniziativa del 4242 e del 4390 -. Aderiamo con passione e convinzione a questa iniziativa, crediamo indispensabile essere in prima fila nel veicolare valori e contenuti, e sposare in pieno una precisa visione solidaristica del mondo. Invitiamo i fiorentini a donare indumenti caldi e coperte per i senzatetto. Per ultimare il ritiro e la consegna alla Comunità di Sant’Egidio, diamo appuntamento alla cittadinanza a Piazzale Donatello, sabato 23 gennaio, dalle 14:00 alle 16:30».