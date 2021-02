Figuriamoci Siena. In edicola il terzo album dedicato al Palio tra storia e tradizione

Dopo il successo delle passate edizioni è in uscita, dedicato al Palio, “Figuriamoci Siena. Il Palio”. In distribuzione gratuita acquistando il quotidiano La Nazione, per tutti i senesi e gli appassionati di figurine il terzo album, editato da Il Leccio, su un’idea pienamente condivisa con il Comitato Amici del Palio e risultata, visti i risultati ottenuti, pienamente vincente.

Un successo «molto apprezzato», ha evidenziato l’assessore al turismo Alberto Tirelli ringraziando gli ideatori «e sicuramente prevedibile viste le vendite riportate nelle precedenti edizioni. Ha appassionato tutti, compreso me. Forse, nel caso lo completi anche quest’anno, ha scherzato l’assessore potrò aspirare, come mi ha detto il sindaco, alla cittadinanza onoraria di questa città. Ne sarei fiero, e questa non è una battuta».

Un prodotto per l’assessore alle Politiche giovanili Clio Biondi Sant «capace di far divertire e insegnare conoscenze ai ragazzi anche durante questo periodo di pandemia, quando le ore trascorse a casa sono molte di più, ma anche i non senesi che, con un diverso approccio, riescono a conoscere la storia di Siena».

Strutturato quasi come fosse un Numero Unico di tutte le Contrade, si apre con una parte storica che racconta per brevi capitoli l’evoluzione della Festa senese fino al secolo scorso, per poi delineare lo svolgimento del Palio attuale e terminare celebrando le vittorie più entusiasmanti di ognuna delle 17 Consorelle.

La particolarità di quest’anno è che le figurine sono state ricavate da quadri, stampe, disegni e foto d’epoca e possono essere considerate dei veri e propri “documenti” storici, perché frutto di accurate ricerche anche in archivi fotografici per raccontare il Palio attuale e le ultime cinque vittorie di tutte le Contrade.

L’album è impreziosito da una serie di disegni originali, realizzati espressamente da un eccellente illustratore: Riccardo Manganelli, che raffigurano alcuni momenti storici e gli stemmi delle 17 Contrade. Un bellissimo “bestiario araldico” in esclusiva per tutti coloro che si cimenteranno nella raccolta delle figurine. E come preziosa novità tra circa 3 milioni di figurine stampate ce ne sono 100 in colore oro. Ai fortunati che le troveranno andrà in premio una stampa artistica della propria Contrada, realizzata e firmata dallo stesso Manganelli.

Il formato ricalca quello delle precedenti edizioni, ma la veste grafica è ancora una volta rinnovata, pur mantenendo una certa coerenza stilistica nella copertina. È una confezione di grande eleganza, che, a partire dalla scelta dei caratteri di stampa, dalla forma e dai colori delle cornici per finire alle invenzioni grafiche che scandiscono la narrazione, si ispira a uno stile artistico particolarmente appropriato per l’editoria contradaiola.

Dopo il 26 febbraio l’album sarà disponibile nelle edicole e librerie della città e dintorni al costo di 80 centesimi.