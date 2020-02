Fumetti al centro. Il disegnatore storico di Tex e Silvia Ziche a Lucca collezionando

Il disegnatore storico di Tex e l’ideatrice della pasticciona Lucrezia, e poi un concorso che unisce la passione per i fumetti e l’amore per i mattoncini Lego, decine di espositori, collezionisti privati e associazioni. Tutto pronto per l’edizione numero 5 di ‘Lucca Collezionando 2020’, la fiera dedicata al mondo del fumetto, che sarà ospitata al Polo Fiere di Lucca il 28 e 29 marzo.

Tra gli ospiti più attesi, il fumettista Claudio Villa, disegnatore storico di Tex; e poi Silvia Ziche, artista legata al mondo Disney, ma anche autrice di divertenti e ironici romanzi a fumetti che narrano le contraddizioni dell’universo ‘donna’, come nella ‘Vita secondo Lucrezia’.

Gara di creatività Per questa edizione gli organizzatori, in collaborazione con ‘Collego’, hanno pensato anche a una gara di creatività, ‘Comics Briks Contest’: ai partecipanti verrà chiesto di riprodurre la copertina di un fumetto a piacere, in 3D e con i mattoncini Lego. I lavori saranno divisi in due categorie, adulti e bambini, e saranno esaminati da una giuria di esperti: i primi tre classificati per ciascuna categoria riceveranno dei premi. La fiera, spiegano gli organizzatori, proporrà un ricco programma di eventi con il coinvolgimento attivo delle principali community e fan club, come Amys, Diabolik Club, Dylandogofili, Dylan Dog – Papersera, Amici Zagoriani della Sardegna. Poi la consueta passeggiata lungo la stradina degli artisti, ‘Artist Alley’, dove i visitatori potranno incontrare artisti affermati ed emergenti, e acquistare disegni anche su commissione.