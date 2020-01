Furto sventato. Tentano di rubare una statua di Babbo Natale, sorpresi dai Carabinieri

Sei giovani appena maggiorenni, tutti incensurati, presi dai Carabinieri all’Abetone, la notte di Capodanno, mentre tentavano di rubare dal mercatino natalizio in piazza delle Piramidi una statua di Babbo Natale, caricandola nel portabagagli di un autovettura. La statua recuperata è stata immediatamente restituita al legittimo proprietario e i sei giovani sono stati denunciati.

4 giovani segnalati I militari erano impegnati in un servizio straordinario di controllo. Durante i controlli sono stati anche segnalati alle rispettive Prefetture quattro giovani poco più che ventenni come assuntori di sostanze stupefacenti perché, a seguito di perquisizione personale e di auto, sono stati trovati in possesso di varie quantità di marijuana e cocaina.