Il ricordo. Nove anni dopo il naufragio della Concordia, al Giglio celebrazioni ridotte causa Covid

Iniziative con rispetto delle misure anti-Covid quest’anno all’Isola del Giglio (Grosseto) per la commemorazione del nono anniversario del naufragio della nave da crociera Costa Concordia del 13 gennaio del 2012, la cui collisione contro gli scogli causò 32 vittime.

Il programma del 13 gennaio prevede alle ore 11 a Giglio Porto la santa Messa che sarà celebrata dal parroco, don Lorenzo Pasquotti e alla quale si potrà assistere in diretta collegandosi al sito di Giglionews. Alle ore 12.15 a Punta Gabbianara, il punto dove la nave si incagliò, verrà deposta una corona di fiori in ricordo delle vittime. Alle ore 21.45 inoltre davanti alla lapide commemorativa sul molo Rosso, ci sarà una preghiera per le vittime e la benedizione. La processione non verrà fatta a causa del Covid. Infine, alle ore 21, 45 minuti e 7 secondi, orario esatto dell’impato con gli scogli ci sarà la consueta ‘tufata’ di sirene nel porto.

Sindaco Ortelli: «Numero limitato di persone» «A causa delle precauzioni dovute alla pandemia – ha spiegato il sindaco dell’isola Sergio Ortelli – la ricorrenza sarà partecipata da un numero limitato di persone, strettamente locali. Pertanto, dovendo osservare il rigoroso distanziamento tra le persone, gli inviti per la cerimonia non verranno estesi come per gli anni scorsi. Il prossimo anno, in occasione del decimo anniversario, sperando di aver superato qualsiasi tipo di problematica sanitaria, sarà organizzata una ricorrenza pubblica con tanti eventi».