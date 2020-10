Informatica senza segreti. Al via Internet Festival, tre giorni di eventi su mondo digitale, cybersicurezza e street art

Ha preso il via oggi la decima edizione di Internet Festival, in programma a Pisa fino all’11 ottobre. Nella giornata inaugurale sono stati protagonisti lo street artist Zed1, impegnato per tutta la durata del festival nel live painting di una superficie di oltre 30 metri quadri che poi resterà nella disponibilità della città, le installazioni interattive “Il ghiacciaio” di Legambiente, e “Il libro di Leonardo AR”, a cura di Museo degli Strumenti per il Calcolo e La Jetée.

Codice informatico e regole giuridiche Domani i riflettori del festival digitale, promosso da Regione Toscana e Comune di Pisa insieme a molti altri enti tra i quali il Cnr e le tre università cittadine, saranno puntati sul rapporto tra codice informatico e regole giuridiche, senza dimenticare la Cybersecurity: la Regione Toscana presenterà anche i risultati di due importanti progetti sulla gestione sostenibile del territorio grazie ai big data. Alle 15 è annunciata la presenza del Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, Paola Pisano, alla tavola rotonda in programma al centro congressi Le Benedettine, mentre alle 17, invece, la direttrice de La Nazione, Agnese Pini sarà presente all’incontro sul tema “Election days su social media e presidenziali Usa” condotto da Alberto Floris D’Arcais.

Il sindaco Conti: «Necessario momento di riflessione su rapporto con web» «Il festival – ha detto il sindaco Michele Conti – quest’anno forse più di sempre, può essere anche considerato come un necessario momento di riflessione e confronto sul rapporto che ognuno di noi ha col web. La pandemia ci ha costretto a fare i conti con l’uso della tecnologia: videocall, dirette streaming e smart working hanno cambiato le nostre abitudini e la società, ci hanno costretto a ripensare e ridefinire gli spazi pubblici, che durante il lockdown si sono svuotati di persone e di funzioni, e spazi privati, che al contrario sono stati invasi da fattori esterni diventando anche classi scolastiche e uffici».