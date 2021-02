Insidie da social. Profilo Facebook fake del sindaco di Siena, «Se contattati, bloccatelo»

Un falso profilo Facebook identico a quello vero del sindaco di Siena Luigi De Mossi. A scoprirlo lo stesso primo cittadino.

«Si tratta – si legge in una nota dell’amministrazione comunale – di un profilo falso e non assolutamente autorizzato dal sindaco o dall’Amministrazione che propone, al momento le segnalazioni ci arrivano dall’Olanda, prestiti finanziari a tasso variabile».

Diffida e appello a chi viene contattato: «Bloccatelo»

«Si diffida – dice il sindaco – gli autori di questo profilo dall’utilizzo delle mie foto, rubate dalla mia pagina ufficiale e del mio nominativo. Chiedo a tutte le persone che interagiscono con questo profilo di bloccarlo e di evitare qualunque contatto economico o personale poiché trattasi, si ripete, di un falso non autorizzato. Proporrò in tempi brevissimi una denuncia penale – conclude De Mossi – per evitare che persone ignare possano essere oggetto di comportamenti illegittimi, se non illegali”.