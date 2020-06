L’accordo. Università e Ubi Banca insieme, servizi ad hoc e agevolazioni per studenti e personale dell’ateneo

Prestiti agevolati e servizi dedicati, come conti correnti e carte di credito senza costi. E’ quanto prevede l’accordo siglato tra Università di Siena e Ubi Banca, in aggiunta ad un precedente protocollo di collaborazione pluriennale per opportunità di formazione di studenti e manager, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra mondo accademico e mondo del lavoro.

Il rettore Frati: «Opportunità qualificate per i nostri studenti» «Siamo soddisfatti di questa ampia collaborazione attivata, che ci permette di offrire qualificate opportunità ai nostri studenti e rende efficace il dialogo con il tessuto produttivo del territorio» ha detto il rettore dell’Università di Siena, Francesco Frati.

Fumagalli (Ubi Banca): «Orgogliosi di servire al meglio una delle realtà universitarie più importanti del Paese» La rafforzata sinergia tra le due istituzioni nasce anche dall’aggiudicazione a Ubi Banca del servizio di tesoreria dell’ateneo per un periodo di tre anni, a partire dal 2020 con possibilità di rinnovo per due volte e per pari durata triennale. «L’aggiudicazione del servizio di cassa e l’avvio di una nuova e costruttiva progettualità riempiono di orgoglio e sono motivo di grande soddisfazione in relazione all’opportunità di servire al meglio una delle realtà universitarie più importanti del nostro Paese» ha aggiunto Cristian Fumagalli, responsabile della Macro Area Territoriale Lazio, Toscana e Umbria di UBI Banca. L’offerta di Ubi Banca è dedicata anche a dipendenti dell’ateneo, Alumni e Cral.

La partnership sarà inoltre volta a sviluppare iniziative ed eventi di educazione finanziaria per gli studenti su tematiche quali le ludopatie, la finanza comportamentale e lo sviluppo sostenibile, a beneficio della collettività. La collaborazione tra Ubi Banca e l’Università di Siena ha preso avvio già nell’ottobre scorso con l’attivazione di tirocini formativi, di orientamento e di inserimento al lavoro nelle strutture della banca. E’ stata anche prevista la possibilità di organizzare workshop mirati all’aggiornamento di manager di Ubi Banca su tematiche rispetto alle quali l’ateneo senese può offrire un contributo di apertura internazionale.