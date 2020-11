L’appello. Stop alla guardia medica notturna, i sindaci del Casentino scrivono al governatore Giani: «Ci ripensi»

Una lettera urgente per chiedere il ripristino dell’h24 per quanto riguarda la guardia medica è stata inviati dai sindaci del Casentino al presidente della Toscana Eugenio Giani a cui chiedono di «tornare sui proprI passi» in relazione a quanto stabilito dall’art.2 dell’ordinanza 107 che stabilisce per i medici di continuità assistenziale (guardia medica) di svolgere il proprio servizio dalle 8 alle 24 e sospenderlo dalle 24 alle 8 sostituendolo con il cosiddetto Hub-spoke (consulto telefonico, ndr).

L’appello, «la gente ha bisogno di sentirsi sicura» Per i sindaci si tratta di disposizioni «che rischiano di mettere in estrema difficoltà la popolazione casentinese soprattutto considerando il momento che stiamo attraversando: I nostri territori, caratterizzati da località sparse e molto distanti dal fondovalle dove è collocato il nosocomio di vallata, hanno bisogno di essere coperti dalla guardia medica in modo continuativo. La gente che abita in montagna, molti dei quali anziani, ha bisogno di sentirsi sicura. E in questo momento le istituzioni più alte devono sostenere i grandi sforzi che stanno facendo le piccole amministrazioni nell’ambito dell’assistenza».