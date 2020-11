Maxi murale. Jorit torna all’opera all’Isolotto, un grande ritratto di Gramsci su edificio popolare

Due anni fa realizzò un murale dedicato a Nelson Mandela in piazza Leopoldo a Firenze. Ora Jorit torna a Firenze per realizzare, in massimo 15 giorni (tempo permettendo), una nuova opera su un edificio di edilizia popolare: dipingerà in via Canova, su una parete di 213 mq, un grande ritratto di Antonio Gramsci.

L’opera Jorit ha iniziato la fase preliminare del murale tracciando a tutta parete una frase, in questo caso riflessioni di Gramsci tratte da ‘Lettere dal carcere’, ovvero ‘Anche quando tutto è o pare perduto, bisogna rimettersi tranquillamente all’opera, ricominciando dall’inizio… La crisi consiste appunto nel fatto che il vecchio muore e il nuovo non può nascere’. L’iniziativa è promossa dall’associazione culturale Teatro Puccini, in collaborazione con Comune di Firenze e Casa spa.