Obiettivo rilancio. A Pisa sosta gratis per bus turistici fino alla fine dell’anno

I bus turistici diretti a Pisa potranno parcheggiare gratuitamente nel parcheggio scambiatore di via Pietrasantina, a poca distanza dal complesso monumentale di piazza dei Miracoli e dalla Torre pendente. Lo ha annunciato l’assessore comunale al turismo, Paolo Pesciatini, spiegando che «l’amministrazione sta predisponendo un atto specifico in questa direzione».

Nuovo impulso alle gite turistiche Il lockdown e lo stop alle gite turistiche hanno praticamente azzerato l’attività del parcheggio, oggetto nelle scorse settimane di alcuni interventi di riqualificazione al sistema di videosorveglianza e ai bagni pubblici per migliorare sicurezza e accoglienza: «In previsione della ripartenza delle gite turistiche – spiega Pesciatini – tra le varie misure adottate per favorire la ripresa delle attività abbiamo previsto anche la sospensione del pagamento della tariffa per i bus turistici e ora stiamo predisponendo un atto specifico che estenda la gratuità fino alla fine dell’anno, in modo che organizzatori e tour operator possano contare su un servizio gratuito di parcheggio e accoglienza in entrata alla città».