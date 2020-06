Palco da calcio. Dal 10 luglio al via la rassegna culturale che porta il teatro in un campo sportivo

Gli attori delle compagnie teatrali toscane ‘scendono in campo’ a Siena con ‘Palco da calcio’, rassegna teatrale ideata dall’associazione Aps I Venerdì del Leone in programma dal 10 luglio al 28 agosto sui campi sportivi del Gruppo Sportivo San Miniato. L’obiettivo degli organizzatori è il rilancio di due settori, sport e teatro, duramente colpiti dall’emergenza Covid-19.

«Nei campi da calcio non si può giocare a calcio, nei teatri non si può fare teatro» spiega Costanza Mascilli Migliorini, insegnante di teatro, attrice, scrittrice, calciatrice e presidente dell’associazione Aps I Venerdì del Leone. «Si può, tuttavia, fare teatro nei campi da calcio gli spalti sono all’aperto e permettono il distanziamento sociale, mentre il perimetro del rettangolo verde consente spazio e sicurezza» sottolinea Mascilli Migliorini.

Il programma Ad inaugurare la rassegna sarà l’opera di Gianni Rodari, di cui quest’anno ricorre il centenario della nascita, “La grammatica della fantasia” a cura di Aresteatro e dei Topi Dalmata (10 luglio) .Si prosegue con “Il difettoso”, spettacolo tratto dal libro “Diario di un Difettoso” di Franco Vestri firmato dal Teatro del Legame (17 luglio; “Sogni di carbone” (24 luglio) che narra la rinascita di una donna dopo una violenza subita e la riconquista della propria dignità, consapevolezza ed autostima; “Le donne di Chernobyl”, racconto teatrale al femminile del tragico evento dell’aprile 1986 prodotto da And Or Margini Creativi (31 luglio); “Secondo Novecento”, spettacolo ispirato a storie realmente accadute nella Firenze della Ricostruzione e del miracolo economico (7 agosto); “Quindi lo sapevi!”, collezione di storie e sketch scritti, diretti e recitati da Bartolomeo Bartolini (14 agosto); “Psychophone”, la storia di un uomo che un giorno scarica un’applicazione per smartphone che permette di parlare col proprio subconscio (21 agosto). A chiudere la rassegna, il 28 agosto, saranno i Topi Dalmata con “Sì lo voglio, se io voglio!”, spettacolo incentrato su un’esilarante scuola delle spose dove le allieve imparano a fare la moglie e a mantenere vivo l’amore. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Siena, media partner Antenna Radio Esse.