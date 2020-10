Terre di Siena protagoniste a Rimini. Nuovi itinerari turistici alla fiera Ttg Travel Experience

Arte e cultura, curiosità ed eventi, monumenti e giardini, spiritualità e storia, cibo e tradizioni: sono ben 81 gli itinerari studiati per condurre il visitatore alla scoperta delle Terre di Siena. Un progetto di valorizzazione dei tesori della città del Palio e della sua provincia che vuole rispondere alle curiosità dei diversi target di turisti – dal titolo ‘Percorsi, storie e segreti delle Terre di Siena’ – e che si presenta alla fiera di Rimini Ttg Travel experience, in programma dal 14 al 16 ottobre.

Forte carattere identitario «Il nostro territorio si caratterizza con un’offerta turistico-culturale e con un forte carattere identitario che però non trovava corrispondenza in termini di permanenza. Da qui i presupposti per implementare una strategia di marketing turistico mirata ad aumentare la durata del soggiorno. Tra i progetti, la realizzazione di 81 itinerari che guideranno il turista alla scoperta di storie inedite», spiega Alberto Tirelli, assessore al Turismo di Siena, città che insieme ai comuni di Asciano, Buonconvento, Chiusdino, Monteroni d’Arbia, Monticiano, Murlo, Rapolano Terme e Sovicille compone l’Ambito turistico Terre di Siena. Luoghi che diventano protagonisti di nove collane composte ciascuna da ; nove itinerari ;per un totale appunto di 81 storie.

Personaggi, fede, enogastronomia e non solo Tra i primi itinerari già fruibili e consultabili sia in forma cartacea che on-line all’interno del sito www.terredisiena.it , nella sezione Cammini e outdoor ci sono “Siena, ogni strada un segreto – itinerari alla scoperta di storie, personaggi, pagine letterarie”, per offrire al visitatore tour fuori dal consueto; “Terre di Siena, terre mistiche – In viaggio attraverso i cammini della fede”, che conduce il turista nei luoghi della fede attraverso le storie di santi e beati; “Siena città di antichi mestieri – Tra aneddoti e curiosità della vita di altri tempi”, percorso tra i vicoli di una città che conserva ancora oggi i segni delle botteghe e delle attività produttive del passato, dai rigattieri ai cuoiai. C’è poi l’enogastronomia, parte fondamentale del progetto, con la collana “Alla scoperta dei Sapori delle Terre di Siena”: nove itinerari guidano il turista attraverso un’esperienza sensoriale.