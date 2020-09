Treno Cecina-Saline di Volterra soppresso. Pro Loco: «Linea essenziale per la Valdicecina, sindaci facciano sentire la loro voce»

Di Marco Buselli

Dopo la dura presa di posizione da parte di SOS Volterra e della Pro Volterra, cui ha fatto eco anche un richiamo a Regione e Trenitalia da parte della politica, adesso anche la Pro Loco di Saline di Volterra, attraverso il suo presidente Enrico Grilli, è uscita con una dichiarazione contro la soppressione del treno sulla tratta Cecina – Saline di Volterra. Si allarga quindi il fronte contrario alla soppressione del treno, mentre SOS Volterra ha già inviato una lettera a Trenitalia.

«Linea essenziale per la Valdicecina» «La linea ferroviaria Saline-Cecina – spiega Grilli – è essenziale per tutto il territorio della Valdicecina, sia per i grandi investimenti che sono stati fatti per la messa in sicurezza della linea, sia per la presenza di Stabilimenti che potrebbero aver interesse a diversificare il trasporto delle proprie merci, anche in considerazione delle strade che ci ritroviamo. La giustificazione in merito ai pochi pendolari – prosegue Grilli- non può essere accettata in quanto la linea è stata negli anni progressivamente ridotta a soli 4 viaggi giornalieri che trasportano per lo più studenti provenienti da e per Cecina. Chi lavora lungo la tratta non ha la possibilità di sfruttare le corse per la loro limitazione numerica. Nel periodo che potrebbe avere un maggior appeal turistico (l’estate) la tratta viene soppressa per essere sostituta con un pullman che non consente di rispettare le coincidenze con i treni a Cecina. Un servizio così non è più accettabile. Trenitalia deve dire chiaramente quali sono le sue intenzioni – chiude Grilli- e il Comune di Volterra assieme agli altri Sindaci devono far sentire la loro voce».