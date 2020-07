trentannidifortezza. Spettacoli, musica e mostre per celebrare la Compagnia nata in carcere

Spettacoli, incontri, mostre, masterclass e installazioni per il terzo e ultimo anno del progetto triennale ‘#trentannidifortezza’, che celebra la lunga attività della compagnia teatrale nata nel carcere di Volterra (Pisa) nel 1988. Ad aprire il programma ci sono due spettacoli teatrali: ‘Naturae. La vita mancata – primo quadro’ in scena dal 28 luglio al 2 agosto nel carcere di Volterra, e ‘Naturae. La valle dell’innocenza – secondo quadro’ site specific l’8 e il 9 agosto al padiglione Nervi dell’ex Salina di Stato di Volterra.

La masterclass Dal 23 al 30 luglio poi si svolgerà, sempre al carcere di Volterra, la masterclass di alta specializzazione con la Compagnia della Fortezza rivolta a operatori artistici. In programma anche la presentazione di ‘Per Aspera Ad Astra – Come riconfigurare Il carcere attraverso la cultura e la bellezza’, iniziativa nazionale di rete a sostegno del teatro in carcere.

Il nuovo teatro di San Pietro Il 29 luglio sarà inaugurata la ristrutturazione del teatro di San Pietro (Volterra) che per l’occasione, e fino a settembre, ospiterà la videoinstallazione ‘In lucem le parole, i suoni, i corpi e l’idea’ di Luca Serasini. Tra gli altri eventi anche l’inaugurazione dell’Archivio storico della Compagnia della Fortezza, e la mostra fotografica ‘Dentro La Storia’.

Vicepresidente Barni: «Regione sempre al fianco del lavoro di Punzo» «E’ un piacere presenziare ancora una volta la presentazione delle attività della Compagnia della Fortezza – ha detto la vicepresidente della Regione Toscana Monica Barni -. Questo ci permette quindi di portare a compimento il triennio di attività per i 30 anni della Fortezza, realizzato dentro e fuori del carcere di Volterra. La Regione è sempre stata al fianco del lavoro, delle utopie e delle battaglie di Armando Punzo».

Punzo: «Ora via ai lavori per il teatro Stabile in carcere» «Questo finale – ha aggiunto Punzo – coincide, per il chiaro disegno di un’idea più grande di noi, con l’inizio dei saggi archeologici preliminari all’avvio dei lavori per la realizzazione del teatro Stabile in carcere a Volterra. Si riparte quindi per una nuova avventura, per una nuova spedizione che ci condurrà ancora più lontano».