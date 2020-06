“Bagno Vignoni è uno dei gioielli veri della Toscana e del mondo se vi capita visitatelo all’alba o quando siete in pochi, magari un giorno d’estate quando si schianta di caldo e i turisti stanno a bordo piscina negli agriturismi. Qui c’è la magia degli elementi #acquaterraariafuoco”. Parole di Lorenzo Jovanotti che dopo Pienza ha fatto tappa in un altro gioiello della Val d’Orcia, Bagno Vignoni, definendolo “un gioiello del mondo” e dedicandogli una serie di foto sul suo profilo instagram seguito da 1,9 milioni di follower oltre ad alcune stories sempre sul suo profilo.

E così si vede un Jova nella sua bike rosa per le strade della Val d’Orcia ricordando che #nonvogliocambiarepianeta. “Valdorciaaaaaa….meraviglia, qua. Toglie il fiato la Val d’Orcia, ragazzi. Quest’estate si sta in Italia, eh!”. Poi l’arrivo a Bagno Vignoni, con sosta foto al loggiato di Santa Caterina: “Niente male, qua, mamma mia!”.

Insomma, in tempi in cui un territorio unico al mondo come la Val d‘Orcia si rimette in moto dopo il Covid-19, un bello spot, vero e spontaneo, di un personaggio così noto e seguito come Jovanotti, non può che fare bene e rappresentare una fresca iniezione di fiducia.