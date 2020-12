Volterra/Lumina. La luce dell’alabastro accende il Natale etrusco

E’ la luce che nasce dall’alabastro la protagonista dell’installazione di design ‘Arnioni in piazza’, che dà il via a “Volterra/Lumina”, primo Natale dell’alabastro a Volterra (Pisa), con una serie di iniziative che saranno l’occasione per coniugare rigenerazione e creatività, mettendo in luce le potenzialità della pietra trasparente volterrana, versatile, raffinata e dalle mille sfumature.

Inaugurazione l’8 dicembre L’inaugurazione dell’opera urbana che illuminerà la centrale piazza dei Priori è in programma l’8 dicembre. «Volterra/Lumina – spiega il Comune in una nota – è uno dei progetti più significativi del dossier di candidatura di Volterra a capitale italiana della cultura 2022, da poco designato nella short list delle dieci finaliste scelte dal Mibact: 22 designer per 22 artigiani è l’iniziativa sostenuta della Regione Toscana e curata dalla designer internazionale Luisa Bocchietto, già presidente e ora Senator di World Design Organization».