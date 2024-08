CASTIGLIONE DELLA PESCAIA – Si chiamano Air Dream Suite e sono vere e proprie camere da letto volanti. A lanciarle per primo in Europa è il Gitavillage Le Marze, struttura per vacanze en plein air del gruppo Gitav, che dal 2025 proporrà questo nuovo modo di vivere nella natura.

Da un’idea di Cesare Francorsi (Gruppo Gitav) hanno preso forma le prime vere e proprie “case sospese in aria tra gli alberi”: si tratta di camere appese a una piattaforma e fluttuanti nell’aria, accessibili dalle piattaforme sovrastanti. “Le Air Dream Suite rappresentano la commistione perfetta dei valori che sono alla base del nostro gruppo – dice Gloria Francorsi, a.d. del Consorzio Gitav – e che ci guidano da sempre nel raggiungimento del nostro obiettivo: accogliere gli ospiti in luoghi unici dove vivere esperienze autentiche”. Le air dream suite sono composte da una casa mobile di circa 20mq (con letto matrimoniale, divano letto singolo, cucina, bagno e veranda) e da una struttura sospesa sotto la pineta, con una piattaforma arborea che dà accesso, tramite una botola e una piccola scala, ad un ambiente di circa 2x3m con letto matrimoniale. Sono tutte dotate di passerelle (in alcuni tratti comuni), ma ogni suite è dotata di uno spazio riservato in uso esclusivo della singola prenotazione. La camera sospesa si trova a circa 5m di altezza, e grazie alle paratie ed ai cavi in acciaio, resta saldamente stabile anche in caso di forte vento o pioggia.